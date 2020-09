Infarmed não se compromete com datas para a vacina da Covid-19

Veja também:

O presidente do Infarmed, Rui Ivo, não se quis comprometer com uma data para a chegada de uma vacina a Portugal para o combate à epidemia da Covid-19.

Em conferência de imprensa, aquele responsável disse que, neste momento, não podia apontar uma data. A única coisa que existe são "datas provisionais", e garantiu que nenhuma vacina será introduzida em Portugal sem que todas as regras de segurança sejam cumpridas.

No final de agosto, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, afirmou que “o início do processo de distribuição deverá ocorrer a partir do final do ano". Ainda assim, alertou que isso dependeria "da avaliação da Agência Europeia do Medicamento".

"É uma luz que se começa a avistar ao fundo do túnel”, referiu, na altura, António Lacerda Sales, a propósito do recente anúncio da compra de 6,9 milhões de vacinas, num investimento estimado de 20 milhões de euros.



As declarações de Rui Ivo surgem no dia em que o laboratório farmacêutico AstraZeneca suspendeu momentaneamente os ensaios clínicos que decorrem a nível mundial, para avaliar a segurança e a eficácia da sua vacina para a COVID-19.

O primeiro-ministro, António Costa, considera uma "má notícia" a suspensão dos testes da fase final da vacina contra o novo coronavírus anunciada pela farmacêutica AstraZeneca.



A suspensão decorreu no seguimento de uma reação adversa verificada num dos participantes do estudo, sobre o qual se aguardam as conclusões sobre a reação adversa e a sua relação coma administração da vacina.