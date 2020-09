Dominado incêndio que deflagrou em Oliveira de Frades

Quase 48 horas depois está dado como dominado o incêndio em Oliveira de Frades. As chamas estenderam-se aos concelhos de Sever do Vouga e Águeda.

“Estamos a falar de um incêndio que terá consumido entre os 2.000 e os 2.500 hectares e terá um perímetro de aproximadamente de 25 km, o que faz com que possam existir zonas, que durante as próximas horas, ainda necessitem de muita intervenção dos bombeiros”, avançou à Renascença Paulo Santos, comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Esta manhã estão mobilizados 734 operacionais no combate às chamas, apoiados por 249 veículos e três meios aéreos.

Na noite de terça-feira, o fogo em Águeda (já no distrito de Aveiro) estava circunscrito e no de Sever do Vouga (também em Aveiro), segundo o município, havia várias frentes ativas.

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades.