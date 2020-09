Covid-19. Surto em Arouca tem 200 casos ativos

O concelho de Arouca regista 200 casos ativos de Covid-19, entre os seus quase 22.400 habitantes, e sete óbitos, revelou a autarquia.

Neste município do distrito de Aveiro, há ainda a assinalar o óbito recente de um cidadão de 92 anos, em contexto familiar, pelo que, desde o início da pandemia no território, o balanço mostra um acumulado de sete mortes e 266 cidadãos infetados, 59 dos quais já recuperados.

No Lar de Idosos de Santa Cruz de Alvarenga, onde a 29 de agosto foram identificados 64 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2 num universo de 107 utentes e funcionários, a situação evoluiu, entretanto, até aos 76 diagnósticos positivos, sendo que cinco seniores estão internados no hospital de Santa Maria da Feira e os restantes infetados continuam "assintomáticos e estáveis".

Margarida Belém, presidente da Câmara, reconhece que a situação dessa estrutura residencial para idosos é "a que requer maior acompanhamento, por envolver pessoas com idade avançada e saúde já de si frágil", mas realça que "o contexto geral da instituição é de estabilidade".

Já no quartel dos bombeiros, onde o surto de Covid-19 gerou nove doentes e obrigou 30 pessoas a quarentena, "começa-se agora a regressar à normalidade", pelo que esta quinta-feira será retomado o transporte de doentes para consultas de diálises e outros tratamentos, e nos dias seguintes se espera alta médica para os operacionais efetivamente doentes.

Os restantes 115 casos de contágio ativo no concelho, por sua vez, "estão dispersos por toda a comunidade e associados a diferentes núcleos familiares".

A autarca socialista atribui essa "maior tranquilidade" à constatação de que "as pessoas responderam aos apelos do município: reforçaram os seus cuidados de profilaxia, como se nota pelo uso regular de máscara, inclusive no exterior, e procuraram restringir as suas deslocações ao essencial, o que é fundamental no início do novo ano escolar, para se continuar a manter esta postura vigilante e atenta".

José Gonçalves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Arouca, mostra-se satisfeito por ver de regresso os 30 operacionais que estiveram em isolamento após a deteção de nove casos entre os cerca de 80 elementos da corporação.

