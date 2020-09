Covid-19. Subiu para sete número de infetados em navio cruzeiro no Douro

Um quinto tripulante infetado com a Covid-19 no navio cruzeiro da empresa CroisiEurope que opera no rio Douro elevou para sete o número de positivos a bordo, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Castelo de Paiva.

O quinto caso entre a tripulação do barco atracado em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, "foi conhecido durante a tarde", informou Gonçalo Rocha.

O autarca acrescentou que os 20 tripulantes "permanecem a bordo" encontrando-se "os infetados em isolamento, enquanto os demais cumprem o plano de contingência definido pelas autoridades de saúde".

"Todos os passageiros abandonaram a embarcação de acordo com as indicações das autoridades de saúde, tendo o casal de cidadãos franceses identificado como casos positivos sido conduzido ao Hospital Pedro Hispano", disse ainda o presidente do município.

Durante a manhã, contactada pela Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde do Norte confirmou que todos os passageiros e tripulantes da embarcação estavam a ser testados.

No total, de acordo com a mesma fonte, são 67 passageiros e 20 tripulantes.

A situação está a ser acompanhada pela autoridade de saúde e pelo presidente da Câmara de Castelo de Paiva.

Portugal contabiliza pelo menos 1.849 mortos associados à covid-19 em 61.541 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).