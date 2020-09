Balanço DGS. Mais 646 novos casos de Covid-19, o maior valor desde abril

Portugal ultrapassa, esta quarta-feira, os 61 mil casos confirmados de Covid-19, com mais 646 casos registados nas últimas 24 horas. Este é o maior aumento de casos desde 18 abril.



Há, agora, 16.408 casos ativos, mais 505 que ontem. Portugal tem mais 138 recuperados da doença, somando 43.284 recuperados. O país voltou a registar três óbitos, um na zona Norte e os restantes na Região Lisboa e Vale do Tejo (LVT).

Um dos óbitos ocorreu entre os 70-79 anos, as outras duas correspondiam a pessoas com mais de 80 anos. A Covid-19 já matou 1.849 pessoas no país.

Apesar do aumento de casos, o número de internamentos verificou uma diminuição. Encontram-se, atualmente, 391 pessoas internadas, menos três que ontem. Dos internados 52 (mais dois que ontem) estão nas Unidades de Cuidados Intensivos.

O maior aumento de casos deu-se na região de LVT, registando 290 casos, com 45% dos casos. A região Norte registou 43% dos casos (276 casos), seguida da região Centro (40 casos). O Alentejo registou mais 23 casos e o Algarve mais 15. Tanto os Açores como a Madeira registaram mais um caso.

Portugal, ultrapassou, também a barreira dos 16 mil casos ativos, registando agora 16.408, mais 505 que ontem. A última vez que Portugal teve mais de 16 mil casos ativos foi a 23 de maio.