Reunião de 460 mil “motards” nos EUA pode ter criado 260 mil casos

Os 460 mil “motards” que se reuniram em agosto no Dacota do Sul, de forma indiferente em relação à pandemia do novo coronavírus, originaram 260 mil novos casos de Covid-19, estimaram cientistas, num estudo divulgado esta terça-feira.

A mesma fonte de informação permitiu também identificar as regiões de origem dos “motards”.

Através do cruzamento dos dados geográficos com os números oficiais de casos de Covid-19 durante o mês de agosto, os investigadores estimaram a vaga de contágios nascida em Sturgis e propagada por todo o país: 266.796 novos casos, o que representam quase um quinto (19%) dos 1,4 milhões de casos detetados nos EUA entre 2 de agosto e 2 de setembro, com um custo económico estimado de 12,2 mil milhões de dólares (10,4 mil milhões de euros), na base de um estudo que tinha quantificado cada caso não mortal em 46 mil dólares.

Só no Dacota do Sul, o número de casos subiu ao longo do verão, passando de cerca de 100 novos casos por dia no início de agosto para 300 no final do mês, segundo o Covid Tracking Project, mas o número de mortos permaneceu fraco, com um morto por dia, em média.