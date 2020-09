Menos de 24 horas depois, novo incêndio deflagra no campo de refugiados de Moria

Um novo incêndio deflagrou ao final da tarde desta quarta-feira no campo de migrantes de Moria, o maior da Grécia, localizado na ilha de Lesbos, menos de 24 horas depois do grande incêndio que devastou grande parte do acampamento.

De acordo com os relatos da imprensa local, as famílias que permaneceram porque as suas barracas ou tendas não tinham ficado destruídas saíram a correr para escapar das chamas, muitas com bebés nos braços.

Na noite de terça para quarta-feira, um grande incêndio devastou o acampamento que abriga perto de 13 mil pessoas, incluindo 4 mil crianças.