Incêndio em Moria. Médicos sem Fronteiras pedem transferência imediata de refugiados

“Com a Covid-19 e as crescentes restrições à população – que está confinada há quase cinco meses, a situação tornou-se insuportável. Não há dúvidas que na base deste incêndio está o resultado de anos do sofrimento humano e da violência produzida pelas políticas de migração europeia e grega”, denuncia a organização humanitária.

“Como podem as autoridades estatais pedir confiança às populações, na implementação das restrições à Covid-19, se mantêm 12.000 pessoas cativas em condições desumanas e lhes dizem que têm de respeitar o distanciamento físico num espaço de 26 KM2 e que têm de fazer fila até para receber um pouco de comida todos os dias?” - questiona a organização humanitária.

De acordo com informação enviada à Renascença, “há semanas que a MSF pressiona as autoridades gregas de saúde e migração a criarem um plano de resposta adequado ao COVID-19 para Moria, que conte com a colaboração das pessoas e que ofereça dignidade aos doentes e aos que estão infetados”. No entanto, sublinha a organização, “as autoridades gregas não conseguiram dar essa resposta, a UE e outros Estados-Membros da UE rejeitaram a responsabilidade e não fizeram quase nada para resolver esta situação”.

“As cinzas de Moria são um testemunho dessa negligência e fracasso”, denuncia a MSF, esperando que “o mesmo sistema de contenção desumano não renasça destas cinzas”.

A MSF exorta “as autoridades gregas a adotarem imediatamente um plano de resposta de emergência e a evacuarem a ilha, retirando todas as pessoas para um local seguro no continente ou noutros países europeus”.

“A MSF está pronta para prestar o apoio necessário durante a resposta de emergência”, assegura a organização humanitária.