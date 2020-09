Colorado bate recordes de calor e queda de neve em 48 horas

O "Washington Post" fala numa "montanha-russa climática". Na National Public Radio (NPR), uma meteorologista refere um "evento verdadeiramente notável". De um dia para o outro, depois de um fim-de-semana de temperaturas elevadas, os habitantes de algumas partes do estado do Colorado, nos EUA, acordaram e estava a nevar. Há o caso de Denver, capital do estado, onde no fim de semana os termómetros atingiram mais de 38 ºC -- um recorde de calor para o mês de setembro na cidade. Ontem, contudo, partes da cidade acordaram cobertas por um manto, ainda que fino, de neve. Em Fort Collins, o Centro Climático da Universidade do Colorado registou ontem uma camada de neve com 0.7 cm de espessura. O valor não é elevado em comparação com a quantidade de neve que cai todos os anos no estado montanhoso. Mas 0.7 cm bastaram para se bater outro recorde: em 130 anos, apontam os especialistas, nunca se tinha registado tanta neve acumulada em Fort Collins nesta altura do ano. Em Boulder, um cenário semelhante: nunca se tinha registado neve tão cedo no ano como ontem, depois de temperaturas acima dos 30 ºC nos dias anteriores.

"Não é todos os dias que se vê as condições meteorológicas mudarem assim de um dia para o outro. Vamos guardar isto para a posteridade", apontou o Centro Climático do Colorado no Twitter, acompanhado de dois gráficos que mostram a variação das temperaturas neste período. "É algo que nunca tinha visto", admite a meteorologista Becky Bollinger, citada pela NPR. "É um evento verdadeiramente notável." Alterações bruscas de temperatura e grande amplitude térmica não são incomuns no Colorado, embora o sejam em setembro. E o fenómeno registado nos últimos dias não se cingiu ao estado.