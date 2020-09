AstraZeneca suspende ensaios clínicos após reação adversa em voluntário

A AstraZeneca anunciou a suspensão da terceira fase dos ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela farmacêutica britânica em conjunto com a Universidade de Oxford. A decisão foi tomada após suspeitas de uma reação adversa grave num dos voluntários.

A notícia foi avançada pelo Stat News, que cita um comunicado da empresa britânica. "Trata-se de um procedimento de rotina que é aberto sempre que há uma potencial doença inexplicável durante um ensaio, para que possa ser investigado, assegurando a integridade dos ensaios", refere um porta-voz da farmacêutica na nota.

Os testes clínicos da vacina encontrava-se na fase três, a última antes da homologação do fármaco. Não é conhecida a natureza da reação adversa, nem o período em que terá decorrido, mas o site de notícias avança que o participante afetado deverá recuperar.

Na nota, o porta-voz da AztraZeneca acrescenta ainda que a empresa está a "trabalhar para agilizar a revisão do evento único para minimizar qualquer impacto potencial no cronograma do teste".

Não se sabe ainda quanto tempo vai durar a suspensão dos ensaios, que estavam a ser feitos, em larga escala, em 62 locais nos Estados. Os ensaios das fases dois e três foram iniciados no Brasil, África do Sul e no Reino Unido, onde a reação adversa foi identificada.

O Stat News avança que não se sabe quem ordenou a decisão, embora exista a possibilidade de que os ensaios tenham sido interrompidos voluntariamente pela AstraZeneca e não por um regulador do setor.

A suspensão temporária dos testes de vacinas não são uma prática incomum. Atualmente, existem nove vacinas candidatas contra a Covid-19, na terceira fase dos ensaios clínicos.

"Em testes de larga escala, surgem muitas vezes doenças que devem ser revistas independentemente e com cuidado", explica um porta-voz da Universidade de Oxford à BBC.

Segundo o editor de saúde da BBC, Fergus Walsh, esta é a segunda vez que os testes desta vacina são suspensas. Segundo a mesma fonte, os ensaios poderão ser retomados dentro de poucos dias.

Os resultados preliminares das fases um e dois, publicados em julho, revelaram que cerca de 60% dos mil voluntários apresentaram efeitos secundários, embora todos tenham sido considerados ligeiros ou moderados.

Na terça-feira, os diretores executivos das nove empresas que estão a desenvolver potenciais vacias comprometeram-se a "manter a integridade do processo científico", após terem surgido preocupações com uma eventual pressão aos reguladores por parte do presidente norte-americano, Donald Trump, para que a distribuição de uma vacina aconteça antes das eleições presidenciais de novembro.

[Em atualização]