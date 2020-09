Surpresa confirmada. Os Miami Heat estão na final da Conferência Este da NBA

Os Miami Heat estão na final do "play-off" da Conferência Este da NBA, depois de eliminaram os favoritos Milwuakee Bucks. A equipa de Erik Spoelstra precisou de cinco jogos para fechar a série (4-1). Na última madrugada, os Heat selaram o apuramento, com um triunfo por 94-103.

Os Bucks sentiram a ausência da sua maior estrela, Giannis Antetokounmpo, que se lesionou na quarta partida e não recuperou a tempo do desafio que determinou a despedida da sua equipa.

Os Heat voltaram a ter uma noite com protagonismo dividido por vários elementos, com seis jogadores na casa da dezena de pontos. Jymmy Butler e Goran Dragic foram os melhores marcadores da equipa, com 17 pontos cada um. Buttler fez duplo-duplo, ao conquistar 10 ressaltos e ainda fez seis assistências.

Middleton tentou compensar a ausência de Giannis, mas os 23 pontos marcados não foram suficientes para Milwaukee.

A Oeste, os Lakers adiantaram-se (2-1) nas meias-finais, frente aos Rockets, com vitória por 102-112. LeBron James, com 36 pontos, foi o melhor marcador do encontro. Davis impressionou com um 26 pontos, 15 ressaltos e seis assistências. As estrelas de Houston, apesar da derrota, também estiveram em evidência.

Harden esteve perto do triplo-duplo, com 33 pontos, nove ressaltos e nove assistências. Westbrook marcou 30 pontos, ganhou oito ressaltos e fez seis assistências.

NBA

"Play-offs"

Conferência Este

Meias-finais, 5.º jogo

Milwaukee Bucks-Miami Heat, 94-103 (1-4)

Conferência Oeste

Meias-finais, 3.º jogo

Houston Rockets-Los Angeles Lakers, 102-112 (1-2)