Osaka marca duelo com Brady nas meias-finais do US Open

Está definida a primeira meia-final do quadro feminino do US Open. Naomi Osaka bateu Shelby Rogers nos "quartos", na madrugada desta quarta-feira, e marcou encontro com a norte-americana Jennifer Brady.

A número nove mundial, antiga número um, tinha pela frente uma das surpresas do torneio. Apesar de ocupar a 93.ª posição do "ranking" WTA, Rogers já tinha eliminado tenistas do "top-20" como a cazaque Elena Rybakina (17.ª) e Petra Kvítová (12.ª). Contudo, Osaka não cedeu e bateu a norte-americana em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4, em 1h20.

A japonesa defrontará Jennifer Brady, número 41 da hierarquia, que está pela primeira vez nas meias-finais de um torneio do Grand Slam. Osaka tenta recuperar o título que venceu em 2018, mas perdeu em 2019.

A meia-final entre Osaka e Brady está marcada para sexta-feira.