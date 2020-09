Carreño Busta defronta Zverev nas meias-finais do Open dos Estados Unidos

Pablo Carreño Busta ou Alexander Zverev. Um dos dois estará, pela primeira vez na carreira, na final de um Grand Slam. O espanhol e o alemão vão defrontar-se nas meias-finais do Open dos Estados Unidos.

Depois de ter assistido, na primeira fila, ao descontrolo emocional de Djokovic, que foi desclassificado por comportamento antidesportivo, Carreño Busta chegou mais fresco, do ponto de vista físico, ao encontro com Denis Shapovalov, nos quartos de final do torneio.

O canadiano, número 18 do mundo, no entanto, não deu descanso ao espanhol, que só venceu ao quinto set, pelos parciais de 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 e 6-3. É a segunda vez que Carreño Busta chega às meias-finais do Open dos Estados Unidos. A primeira foi em 2017, ano em que venceu o Open do Estoril. Na altura, foi eliminado pelo sul-africano Kevin Anderson, que perdeu a final para Rafa Nadal.

Zverev arrancou em falso no jogo dos quartos de final e também teve de dobrar Borna Coric, em dois "tie breaks", antes de fechar o encontro no quarto set (6-1, 6-7, 6-7 e 3-6). O alemão, número sete do "ranking", nunca tinha estado numa fase tão adiantada em Flushing Meadows. É a segunda vez que chega às meias-finais de um Grand Slam. A primeira foi este ano, na Austrália, quando foi derrotado por Dominic Thiem.

A outra meia-final ainda está por definir. Esta quarta-feira há duelo russo, nos "quartos", entre Rublev e Medvedev. O austríaco Dominic Thiem mede forças com o australiano Alex de Minaur.

Numa edição marcada pela pandemia de Covid-19, sem público nas bancadas e com algumas ausências de peso nos "courts". Djokovic, Murray e Cilic eram os jogadores inscritos que poderiam repetir triunfo. Os três já foram eliminados. Já é certo, portanto, que o Open dos Estados Unidos terá um novo nome no grupo de vencedores.