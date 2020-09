Lateral do Liverpool a caminho do Tondela

Anderson Arroyo, lateral de 20 anos, prepara-se para ser reforço do Tondela, por empréstimo do Liverpool, sabe Bola Branca. O jogador está em Portugal desde terça-feira e aterrou para acertar contrato com os beirões.

Contratado pelos campeões ingleses em 2017/18, ao Fortaleza FC, Arroyo jogou no Mladá Boleslav, da República Checa, na temporada passada.

A confirmar-se a contratação, Pako Ayestarán passa a contar com três defesas para o lado esquerdo da defesa: Arroyo, Filipe Ferreira e Mohamed Khacef, contratado também neste defeso, proveniente da equipa B do Bordéus. Arroyo poderá também ser opção para a lateral-direita.



Arroyo é internacional sub-20 pela Colômbia e marcou presença no Campeonato do Mundo do escalão, em 2019.

O lateral colombiano chegou aos "reds" em 2017/18, proveniente do Fortaleza FC. Seguiram-se empréstimos ao Maiorca e Gent. Na última temporada, representou a equipa sub-23 do Liverpool e o Mladá Boleslav, da República Checa.