Famalicão contrata defesa central

O Famalicão oficializou a contratação do defesa central Nemanja Perovic.

O jovem montenegrino, de 18 anos, assina por três épocas com os minhotos.

Perovic chega do FK Istra Danilovgrad.

"Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. É um clube que me vai dar todas as condições para melhorar o meu nível futebolístico", referiu aos meios oficiais do clube.

Perovic é a 13.ª contratação confirmada pelo Famalicão para a temporada 2020/21 depois de Andrija Lukovic (RKS Raków), Alexandre Penetra (Benfica), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Diego Batista (Benfica), Abdul Ibrahim (Desp. Chaves), Jhonata Robert, Francisco Saldanha (Benfica), Ivan Zlobin (Benfica), Henrique Travisan (Ponte Preta), Srdan Babic (Estrela Vermelha) e Bruno Jordão (Wolverhampton).