O Sp. Braga e o Gil Vicente homenagearam Dito, antigo jogador de arsenalistas e dirigente dos gilistas, que morreu na semana passada.

As duas equipas encontraram-se em jogo de preparação para a época que agora começa.

Antes do início da partida, foi exibida uma faixa na qual se podia ler “Para sempre Dito”. A imagem do antigo internacional português foi também exibida nos ecrãs do estádio.