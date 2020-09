Artur Jorge. "Despromoção do V. Setúbal foi uma bomba para o plantel"

A retoma do campeonato, depois da paragem de três meses devido à Covid-19, prolongou a série negativa de resultados. O Vitória regressou ao ativo com empates contra o Marítimo e Santa Clara, e derrotas consecutivas contra Boavista, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Paços de Ferreira, Aves e Famalicão.



"Acho que para todos os jogadores foi uma experiência horrível, é muito difícil manter a forma física e os índices de concentração. Foi um início mais difícil do que o regresso no verão, depois das férias. Notou-se em algumas equipas que a paragem foi negativa, e nós fomos claramente uma delas", diz.

A maré de resultados negativos fez com que o Vitória caísse para os lugares de descida. Na penúltima jornada, a equipa sadina empata em Alvalade, sem golos, um resultado que coloca o Vitória de Setúbal a depender só de si para a última ronda do campeonato.

"Recordo-me perfeitamente desse jogo, tudo o que o antecedeu. No estágio no dia anterior, o Tondela ganha ao Braga à hora de jantar e ficou um clima pesado. Tínhamos consciência da importância do resultado contra o Sporting, depois de um adversário direto ganhar ao Braga. O mérito foi do Lito nessa noite, no papel que teve antes e depois do jogo. Era vital, pelo menos, empatar em Alvalade. Antes do jogo havia um ambiente de muita esperança e correu tudo bem", recorda.

A manutenção ficou fechada com o triunfo, no Bonfim, contra o Belenenses: "Foi um alívio, uma festa. Recordo-me a receção que tivemos a entrar na cidade e a chegar ao Bonfim, porque tínhamos estagiado em Lisboa. Foi uma loucura, muito mais num tempo com jogos à porta fechada. E a seguir, depois do jogo, a cidade festejou muito. Ninguém merecia aquele desfecho".

APOEL é "clube grande" com a seleção na mira

Aos 26 anos, Artur Jorge volta a experimentar jogar no estrangeiro, depois de ter representado o Steaua de Bucareste, em 2017/18, por empréstimo do Braga. O central assinou um contrato de duas épocas com o emblema cipriota. Sair no final da época era já um objetivo definido.

"Tinha essa ambição de sair, pela época que fiz e pela possibilidade do Vitória de Setúbal fazer um encaixe significativo. Era esse o acordo entre as duas partes. Nas férias, falou-se da possibilidade de ficar se não surgisse nada que agradasse totalmente as duas partes. Não descartei 100% a continuidade, porque me senti muito valorizado aqui, com um papel muito importante no clube e na cidade. Foi o sítio onde fui melhor tratado na carreira", atira.

Com um golo marcado em 34 jogos disputados e um estatuto quase de indiscutível durante toda a época, Artur Jorge não esconde que foi a melhor época da carreira, depois de passagens pelo Freamunde, Vilaverdense, Braga e Steaua de Bucareste.

"Foi a minha época mais consistente e a que teve mais exibições brilhantes, digamos assim. Tive um número alto de exibições muito boas ao longo do campeonato e foi a melhor época até agora, sem dúvida", diz.

Depois de tomada a decisão de saída, o defesa-central reconhece que teve vários convites de clubes. No APOEL encontrou uma opção que combinasse o aspeto desportivo e financeiro.

"De janeiro para cá houve uma grande mudança, que foi a pandemia, e tudo o que isso trouxe para a indústria. Tive algumas propostas, de Portugal e no estrangeiro, umas mais interessantes a nível desportivo, outras a nível financeiro, e com esta opção acho que encontrei o equilíbrio entre as duas partes. É um contrato dentro do que esperava e queria, e é desportivamente excelente, porque vamos lutar por títulos e jogar nas competições europeias", explica.

Questionado sobre a possibilidade de chegar a um clube grande da Europa, Artur Jorge não hesita em interromper: "Sinto que já cheguei a um grande", antes de explicar.

"Muito honestamente, pelas condições que me deparo, os troféus que vejo na montra, em Portugal nada disto estaria ao meu alcance. As condições contratuais que nos oferecem e os objetivos que lutamos, acho que cheguei a um grande. Quero agarrar a oportunidade e corresponder às altas expetativas", diz.

Estrear-se pela seleção nacional é um objetivo há muito tempo reconhecido publicamente por Artur Jorge. Jogar no APOEL significa jogar competições europeias e lutar por títulos, mas alinhar num campeonato com menos mediatismo.

"A seleção sempre foi e será um objetivo. Não sei se fico mais perto, ou mais longe com esta decisão. Estou num clube que joga competições europeias e não chegaria a esse patamar no Vitória. Mas também sei que é um campeonato com menos visibilidade em Portugal e um pouco fora dos holofotes da Europa central, mas ninguém sabe o dia de amanhã, ainda tenho muitos anos pela frente. A seleção é um objetivo e gostaria muito de o concretizar", reforça.