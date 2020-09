Manchester United contrata dupla de bicampeãs do mundo

O Manchester United anunciou, esta quarta-feira, as contratações de Tobin Heath e Christen Press, campeãs do mundo pelos Estados Unidos em 2015 e 2019.

Heath, de 32 anos, proveniente do Portland Thorns, e Press, de 31 anos, vinda do Utah Royals, assinaram contratos válido por uma temporada.

Esta não é a primeira vez que as duas extremos se aventuram na Europa. Em 2013 e 2014, Heath representou as francesas do Paris Saint-Germain. Press já passou pelas suecas do Goteborg e do Tyreso.

Tobin Heath e Christen Press são duas das jogadoras mais respeitadas do futebol mundial. No currículo, ambas têm dois Mundiais e duas Algarve Cups. Heath soma, ainda, duas medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos e um campeonato dos EUA.