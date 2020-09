Essien termina carreira e torna-se treinador-jogador só para treinar

Michael Essien terminou a carreira e juntou-se ao Nordsjaelland como treinador-jogador, mas só para treinar.

A relação confusa entre o ex-médio ganês, de 37 anos, e o clube dinamarquês explica-se com o facto de Essien estar a estudar para ser treinador. Neste seu novo papel como treinador-jogador, fará parte da equipa técnica de Flemming Pedersen, treinador do Nordsjaelland, e participará nas sessões de treino com os jogadores.

"Essien vai juntar-se à equipa técnica como adjunto e participará nos treinos com os jogadores, para ajudar a implementar os exercícios e ideias da melhor forma possível, assim como contribuir com novos pontos de vista para as avaliações do grupo posteriores às sessões de treino", explica o Nordsjaelland, no site oficial.

A experiência de Michael Essien como treinador-jogador do Nordsjaelland começa na quarta-feira.

Como jogador, carreira que agora termina, Michael Essien representou grandes clubes como o Chelsea, entre 2005 e 2013 (com uma época de empréstimo pelo meio), Real Madrid (equipa a que foi cedido) e AC Milan. A última equipa do antigo médio foi o Sebail PFK, do Azerbaijão.