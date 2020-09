Aston Villa contrata melhor marcador do Championship

Ollie Watkins, proveniente do Brentford, é o mais recente reforço do Aston Villa, segundo anunciou o clube inglês, esta quarta-feira.

O ponta de lança, de 24 anos, foi o melhor marcador do Championship, II Liga inglesa, na temporada passada, com 26 golos pelo Brentford, os mesmos que o sérvio Mitrovic apontou ao serviço do Fulham.

Ollie Watkins assinou contrato válido para as próximas cinco épocas. Embora o Aston Villa não tenha revelado os valores da transferência, a imprensa inglesa avança que o avançado custou 30 milhões de euros. Pode subir aos 35 milhões, mediante concretização de objetivos.

Na temporada passada, o Aston Villa salvou-se à última hora da despromoção: ficou no 17.º lugar da Premier League, com 35 pontos, mais um que o Bournemouth, primeira equipa abaixo da linha de água.