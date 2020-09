O recorde de Pepe. Defesa com mais jogos pela seleção nacional, a par de Fernando Couto

Ao entrar em campo na Friends Arena, na terça-feira, na Suécia, Pepe já igualava um recorde, o de defesa com mais jogos por Portugal (110), a par de Fernando Couto. O central do FC Porto, em circunstâncias normais, irá isolar-se nessa classificação particular muito em breve.

Isto porque Fernando Santos não prescinde daquele que é, aos 37 anos, um dos líderes do balneário da equipa das quinas. E Pepe, titular indiscutível do FC Porto, não se debate, ainda, com o horizonte da reforma.

A caminhada do português de Maceió na seleção começou a 21 de novembro de 2007, com Luiz Felipe Scolari, num jogo de qualificação para o Euro 2008 frente à Finlândia, na sua "casa", no Estádio do Dragão.

Kléper Laveran Lima Ferreira estreava-se com 25 anos, já como jogador do Real Madrid, outro clube que deixa marca forte na sua carreira, e foi como maior de idade que optou por jogar por Portugal, onde chegou em 2002, em detrimento do Brasil natal.