"Coisa normal, 7 em 10, fraquinho". Craques reagem aos 100 golos de Ronaldo

Nani, que foi campeão da Europa de clubes e seleções (Manchester United e Portugal) ao lado de Cristiano Ronaldo, assume que é "um orgulho enorme" fazer parte da história "do melhor jogador de todos os tempos":

Vários craques que marcaram a carreira de Cristiano Ronaldo, como Deco ou Nani, foram convidados a parabenizá-lo pelos 100 (e depois 101) golos ao serviço da seleção nacional. Alguns foram sérios, outros brincaram e até houve quem fizesse do tema um concurso de beleza.

Rio Ferdinand, antigo companheiro de Ronaldo no Manchester United, começa o vídeo a apresentar-se como o "professor" e "messias" do avançado da Juventus e só depois parte para os elogios.

Deco, outro jogador histórico do futebol português e que jogou vários anos na seleção com Ronaldo, salienta os 100 golos do capitão como uma marca que "só está ao alcance de um fenómeno iluminado batedor de recordes".

"É muito bom ver a tua história e tudo o que tens feito. Mais uma marca fantástica só ao alcance de um monstro como tu. Muito feliz por ver essa marca, principalmente com a seleção de todos nós. Torço para que continues a marcar mais", afirma.