Morreu Vicente Jorge Silva, fundador e primeiro diretor do jornal "Público"

O jornalista Vicente Jorge Silva morreu esta madrugada. Tinha 74 anos e era natural do Funchal, na Madeira.

Como jornalista, distinguiu-se no "Comércio do Funchal" e como diretor da revista do semanário "Expresso", de onde saiu para fundar o jornal "Público”.

Era um apaixonado por cinema, mas acabou por fazer carreira no jornalismo, tendo ainda sido deputado, uma experiência da qual não gostou.



Como realizador de cinema foi autor de O Limite e as Horas (1961), O Discurso do Poder (1976), Vicente Fotógrafo (1978), Bicicleta - Ou o Tempo Que a Terra Esqueceu (1979), A Ilha de Colombo (1997). Porto Santo (1997), o seu último trabalho no cinema, foi exibido no Festival Internacional de Genebra.

Vicente Jorge Silva foi deputado pelo Partido Socialista (PS), eleito pelo círculo eleitoral de Lisboa.







"Um génio em todos os sentidos"

Para Graça Franco, diretora de informação da Renascença, que privou de perto com aquele que é considerado por muitos um dos grandes nomes do jornalismo português, Vicente Jorge Silva “vai ser sempre um nome incontornável na história do jornalismo”.

“Ele foi fundador do Público, um projeto que envolveu muitos jornalistas jovens. Alguns, como eu, vinham de outros projetos como o Independente. Outros foram formados expressamente num processo de seleção muito inovador na altura para escreverem no Público, que se mostrou ser o jornal de referência sonhado por Vicente Jorge Silva”, lembra a diretora de informação da Renascença.

De acordo com Graça Franco, Vicente Jorge Silva “conseguiu trazer para Portugal as referências máximas do jornalismo na altura, a grande referência era o Washington Post, o Liberácion, o La Repubblica, uma forma diferente de contar histórias, um olhar sobre o mundo, sobretudo, um olhar também sobre a cultura e sobre o cinema que era a sua grande paixão e que acabou por ser, depois, a paixão da sua vida, quando se começou a desligar do jornalismo e voltou como colunista, há relativamente pouco tempo, ao Público, tendo passado por outro jornais”.

“O Vicente era uma pessoa marcante, era um diretor extraordinário, era verdadeiramente um génio em todos os sentidos, até porque tinha muito mau feitio também e o génio do Vicente conseguiu que entre janeiro e março daquele ano, que foi o de lançamento do Público, 1990, nós trabalhássemos todos os dias, fazendo todos os dias um jornal que nunca saiu à rua, porque era um jornal que estava à espera de ter as máquinas prontas, de ter o resto do projeto pronto”, recorda.

Para Graça Franco, a morte de Vicente Jorge Silva “deixa um aberto nas nossas memórias e na memória do jornalismo português”.





"Em nome da Assembleia da República, as mais sentidas condolências"

"Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento, aos 74 anos, de Vicente Jorge Silva", escreveu o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, numa nota enviada à agência Lusa.



"Na sua breve incursão pela atividade político-partidária, Vicente Jorge Silva filiou-se no PS, tendo sido deputado à Assembleia da República, eleito pelo círculo de Lisboa (IX Legislatura), ocasião em que tive oportunidade de com ele trabalhar e de consolidar a minha admiração e respeito pelas suas capacidades intelectuais e vasta cultura. No momento do seu desaparecimento, endereço à sua família e amigos, em meu nome e em nome da Assembleia da República, as mais sentidas condolências", escreve Ferro Rodrigues, que liderou os socialistas entre 2002 e 2004.





[Notícia atualizada às 12h47 com nota de pesar de Ferro Rodrigues]