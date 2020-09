Sporting fecha contas com lucro de 12,5 milhões de euros

A SAD do Sporting terminou a temporada 2019/20 com um resultado líquido positivo de cerca de 12,5 milhões de euros, de acordo com o relatório e contas publicado na segunda-feira. Na época anterior o Sporting tinha registado perdas de 7,9 milhões de euros.

O desempenho, de acordo com o que consta no documento enviado pelo Sporting à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), deve-se, sobretudo, aos rendimentos provenientes da transação de jogadores.

O clube encaixou cerca de 107 milhões de euros (106,946), "um recorde absoluto da Sporting SAD". Bruno Fernandes, que já rendeu 58 milhões (três milhões já posteriores à venda, por objetivos atingidos), Raphinha, 21 milhões e Thierry Correia, 12 milhões de euros, foram as melhores vendas.