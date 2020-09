Sporting e Braga chegam a acordo para pagamento de Rúben Amorim

"A Sporting Clube de Braga - Futebol, SAD e a Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informam que chegaram hoje a acordo sobre a forma de regularização de todos os montantes devidos em função da contratação do treinador Rúben Amorim.", pode ler-se, numa nota reproduzida no site oficial dos dois clubes.

Os leões precisavam saldar a dívida de 10 milhões de euros pela transferência, a que o Braga pedia um acréscimo de juros e penalizações pelo atraso do pagamento. Os dois emblemas não esclarecem os moldes do novo acordo.

Rúben Amorim trocou o Braga pelo Sporting no início de março, depois de apenas 13 jogos no comando técnico da formação arsenalista, numa transferência em que os leões bateram a cláusula de rescisão do técnico, avaliada em 10 milhões de euros.

O jovem treinador de 35 anos venceu a Taça da Liga com o Sporting de Braga, em janeiro. Ao serviço do Sporting, comandou a equipa em 11 jogos, tendo vencido seis, empatado três e perdido dois, frente a FC Porto e Benfica. Os leões terminaram a época no quarto lugar do campeonato, atrás do Braga.