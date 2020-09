​É possível repetir sexta-feira?

É que, vencendo, a nossa representação subirá a fasquia para os seis pontos, marca importante por não permitir à concorrente França descolar no pequeno pelotão, caso esta vença, também hoje, igual formação da Croácia.



E depois virão então os acertos de contas com os gauleses: primeiro em Paris, no dia 11 de Outubro, e depois no desafio de retribuição no dia 14 de Novembro em Lisboa.

E é exatamente aqui que está a chave para abrir a porta de uma séria candidatura à renovada conquista da Liga das Nações. Porém, colocando de parte todas estas suposições futuristas, há que encarar como grande prioridade o jogo desta terça-feira frente a uma seleção que perdeu frente à França na sua apresentação.

Claro que Portugal não tem um histórico aceitável perante o seu adversário de hoje.

No entanto, uma boa parte desses números remontam a tempos muito distantes, quando o futebol dos nórdicos tinha visível peso no contexto internacional. E hoje já não é assim.

Colocados frente a um conjunto que vem de uma exibição de luxo frente aos croatas, os jogadores suecos vão prevenidos para a grande qualidade do adversário que vão ter pela frente em sua casa, embora este fator, nos tempos que correm, não seja um argumento a ter em conta.

Já com Cristiano Ronaldo no onze inicial, tudo assim o indica, o selecionador nacional recebe essa melhoria como um dom suscetível de contribuir para melhorar a produção da seleção que escolher.

E nem sequer é interessante argumentar com a dúvida de que a nossa seleção é melhor ou pior com o internacional madeirense, conforme os mais variados pontos de vista.

A verdade é que tem a obrigação de ganhar, porque é melhor tanto no plano individual como coletivo.

E se a isso for possível acrescentar uma exibição semelhante à de sexta-feira passada, no Dragão, então poderemos todos dizer que o caminho para o sucesso final na Liga fica muito mais reduzido. Porque a realidade é esta: Portugal tem, neste momento, uma das melhores seleções do mundo.