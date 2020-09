A campanha "Ajudar o Líbano" foi aberta pelos Jesuítas em agosto, poucos dias depois das violentas explosões que atingiram a capital libanesa, tendo mobilizado, em Portugal, vários cristãos. “Angariámos até hoje 22.844 euros”, revela à Renascença o diretor do Ponto SJ, que coordena a recolha de donativos.

“Houve por parte das pessoas o desejo de dar resposta a esta emergência, e curiosamente pequenas comunidades cristãs, que nem estão ligadas à Companhia de Jesus, como havia esta campanha a decorrer, entenderam canalizar para aqui os seus esforços e donativos, o que para nós é um motivo de agradecimento”, diz o padre José Maria Brito.

A decorrer em simultâneo em vários países, a campanha destina-se a apoiar as populações mais afetadas pelas explosões, e que precisam de ajuda urgente. “Os donativos são para projetos de apoio de emergência do Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS) no Líbano, para os próximos seis meses”, explica. Uma das prioridades é o apoio alimentar, outra a reconstrução do que ficou destruído, incluindo várias infraestruturas ligadas à Companhia de Jesus no país.

“Falamos de um hospital, uma escola, igrejas, os próprios edifícios das comunidades onde vivem os jesuítas no Líbano. O dinheiro desta campanha também será usado para ajudar à reconstrução desses edifícios, e esse será um trabalho que se prolongará para além dos seis meses”, sublinha José Maria Brito, que renova, por isso, o apelo à participação na campanha ‘Ajudar o Líbano’, que só termina dia 20 de setembro.

“O apelo é que nos mantenhamos unidos a este povo. Temos de ajudar o povo libanês”, refere, lembrando que a explosão só fez piorar a situação do país, que já era grave. “A crise que veio com a explosão somou-se à crise política, económica e sanitária. As pessoas sentem a ineficácia do Estado, daí a importância destas ajudas serem canalizadas através de organizações que estão a fazer um trabalho urgente e necessário, quando o Estado libanês não é capaz de dar resposta às necessidades das pessoas”.

O que fôr recolhido na campanha será entregue à "Rede Xavier". Será esta plataforma internacional de ONG's ligadas à Companhia de Jesus a responsável pela aplicação das verbas no terreno, em coordenação com as entidades locais.

Em Portugal, os donativos podem ser feitos através do "site" do Ponto SJ, o portal dos Jesuítas em Portugal, onde podem ser consultados todos os pormenores sobre a campanha.

A campanha solidária dos jesuítas foi um dos dos destaques do Espaço de informação religiosa desta terça-feira, às 13h, na Renascença.