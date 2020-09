Estado deve apoiar os pais na educação dos filhos, não substituir, lembram bispos

Os bispos propõem, por isso, que se procurem “linhas convergentes que tenham em conta as diversas tradições hoje presentes na sociedade portuguesa, desde que compatíveis com os referidos textos basilares e comuns”.

Numa nota publicada depois da reunião do Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), os bispos aludem ao caso recente de dois alunos que não frequentaram a disciplina de Educação para a Cidadania, por objeção de consciência do pai. Apesar de a disciplina ser obrigatória, os alunos passaram por decisão do conselho de turma até que o secretário de Estado da Educação publicou um despacho a anular essa decisão, e mandando-os compensar a matéria perdida ou então reprovar dois anos. O caso está nos tribunais, tendo sido suspensa a decisão do Ministério , até que haja uma decisão definitiva.

Os bispos portugueses recordaram esta terça-feira que o papel do Estado, no que diz respeito à educação, é apoiar e não substituir os pais.

Embora o pai dos alunos tenha deixado claro que não se opõe a uma parte específica do programa, mas sim da obrigatoriedade da disciplina, um dos temas que mais polémica levanta tem a ver com matérias sobre sexualidade e identidade de género, em linha com a chamada “ideologia do género”, que defende que os géneros masculino e feminino são apenas duas de uma grande variedade e que não são estanques, mas fluidas, defendendo a autonomia de cada um se definir do género que quiser, ou com o qual se identifica em determinado momento.

Sobre isto os bispos alertam que o reconhecimento da “igualdade de todos, nos vários papéis sociais, não significa a indistinção de cada um, no respeitante à sua unidade psicofísica, à complementaridade masculino-feminino, ou à herança cultural que as famílias legitimamente transportam.”

Os bispos concluem reafirmando a sua disponibilidade para “colaborar na busca de parâmetros comuns para a clarificação do importante papel desta disciplina na nossa sociedade, tendo em conta os referidos princípios basilares e comuns.”

O tema da família de Famalicão motivou recentemente um conjunto de cem figuras públicas a subscrever um manifesto pela liberdade de educação. Entre os signatários encontra-se o Patriarca de Lisboa.