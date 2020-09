FC Porto. "Evanilson é parecido com Tiquinho Soares"

"Evanilson é um jogador forte, parecido com o Tiquinho Soares. Acho que ele vai dar-se bem na liga portuguesa e acredito que o Porto fez uma grande contratação, porque é um jogador em ascensão no Brasil e tem muito para dar à equipa do FC Porto. Ele tem condições para se impor, mas no começo nada será fácil, a adaptação vai demorar um pouco. Contudo, na minha opinião, o Porto fez uma grande contratação. O Evanilson apesar de ser jovem, já tem experiência internacional, por isso acredito que tem tudo para brilhar em Portugal", assegura.

Será a segunda experência de Evanilson na Europa, depois de ter passado pela Eslováquia, em 2018, pelo Samorin. Rômulo Santos, que defrontou o reforço do FC Porto no futebol eslovaco, compara Evanilson a Tiquinho Soares e acredita que se trata de "um grande reforço" para os campeões nacionais.

Rômulo Santos atuou em Portugal no Leixões, Vizela e Tourizense. Cruzou-se com Evanilson na primeira experiência do jovem avançado do Fluminenses no futebol europeu, quando este marcou dois golos em seis jogos pelo Samorin, da segunda divisão eslovaca.

Nestas declarações a Bola Branca, Rômulo Santos descreve Evanilson como um jogador com potencial para chegar à seleção do Brasil. Um dianteiro que se destaca no jogo aéreo e com boa capacidade de finalização.

"O Evanilson é um goleador. É um jogador com um toque refinado, sabe finalizar e sabe fazer golos. É forte e rápido, ao estilo do jogo da I Liga em Portugal. Aqui na Eslováquia e no Brasil ele jogava como número 9 sem sair muito da área, mas acredito que ele pode fazer de segundo avançado. Ele finaliza bem com os pés, mas o seu forte é o jogo de cabeça e o uso do corpo. O Evanilson pode chegar a um grande patamar no FC Porto e chegar no futuro à seleção brasileira", conclui.