FC Porto contrata jovem que estava no Sporting

O FC Porto contratou avançado de 16 anos que esteve oito anos no Sporting.

Gabriel Carvalho já disse estar agora no clube do seu coração.

“Estou muito contente por assinar um contrato profissional com o FC Porto, o clube do meu coração. Estar de volta aos relvados e poder estar com este símbolo ao peito é um enorme privilégio e um grande orgulho. Vai ser um novo passo, um novo caminho mas sempre com a mesma garra e ambição. Somos Porto”, escreveu nas redes sociais.

O jovem jogador começou no Leixões e passou oito épocas em Alcochete, antes de agora assinar contrato profissional com os dragões.