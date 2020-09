Evanilson vai ser reforço do FC Porto

O FC Porto assegurou a contratação de Evanilson, avançado brasileiro de 20 anos, que chega do Fluminense, onde estava cedido pelo Tombense.

O clube do Rio de Janeiro anunciou a venda do ponta-de-lança para um clube português, sem revelar a identidade do clube "a pedido da direção da referida equipa, que pretende anunciar a contratação do atleta de forma exclusiva através dos canais de comunicação". A imprensa nacional e brasileira garante que o clube é o FC Porto.

O jogador é esperado esta terça-feira na cidade do Porto para fazer exames médicos e assinar contrato por cinco temporadas. O jornal "O Jogo" detalha que os dragões pagam uma verba a rondar os oito milhões de euros por cerca de 80% do passe, num negócio intermediado por Jorge Mendes.

Evanilson, formado no Fluminense, é um ponta de lança, que em 2018 jogou na segunda divisão da Eslováquia, no STK Samorin, por empréstimo do clube brasileiro. O FC Porto será a segunda aventura de Evanilson na Europa.

Na época passada Evanilson marcou 28 golos em 38 jogos pela equipa de sub-20 do Fluminense. O jogador explicou que na formação atuava como extremo e só desde o ano passado passou a jogar como ponta de lança.

Evanilson é o segundo avançado a chegar ao Dragão depois de Taremi, ex-Rio Ave. No ataque, os dragões já anunciaram a venda de Fábio Silva para o Wolverhampton, por 40 milhões de euros.

Sérgio Conceição tem à sua disposição para a frente de ataque Mehdi Taremi, Tiquinho Soares, Moussa Marega, Zé Luís e Vincent Aboubakar.

[Notícia atualizada às 9h41]