Rui Rio não tem "nenhum comentário a fazer" à candidatura de Ana Gomes

O presidente do PSD, Rui Rio, recusou, esta terça-feira, comentar o anúncio da decisão da antiga eurodeputada Ana Gomes em se candidatar à Presidência da República.

"Não tenho nenhum comentário a fazer à candidatura da doutora Ana Gomes. Ela é livre e como qualquer português com mais de 35 anos pode-se candidatar a Presidente da República. Tomou essa decisão, nós respeitamos", disse Rio, durante uma visita à 54.ª feira Capital do Móvel, que decorre desde sábado e até ao próximo domingo na Alfândega do Porto, sob organização da Associação Empresarial de Paços de Ferreira (AIPO).



Ainda mais lacónico foi Rui Rio, quando instado a comentar o que disse hoje André Ventura da candidatura de Ana Gomes: "Não ouvi esse comentário, mas também se ouvisse não iria comentar."

Em declarações à agência Lusa, o candidato presidencial e líder do Chega André Ventura declarou: “Numa certa metáfora, Ana Gomes é a candidata cigana destas Presidenciais. Eu sou o português comum."

Sobre a recandidatura do atual Presidente, Rio diz compreender que Marcelo Rebelo de Sousa retarde o anúncio "para não haver confusão" entre o Presidente e o candidato.

"Percebe-se que quem está no exercício da função queira adiar o mais possível [um possível anúncio de recandidatura] para não haver confusão entre Presidente e candidato", referiu, considerando ser diferente a situação de candidatos já assumidos a Belém, que precisam de tempo para a sua afirmação.

Questionado sobre o problema para o PSD caso o atual Presidente não avance e tenha de equacionar apoio a outra candidatura, Rui Rio respondeu: "Não vou, a partir daqui, dizer ao professor o que é que deve decidir" e em que "timing".



Em junho, numa entrevista à rádio TSF, Rui Rio garantiu que o “mais provável” é o PSD declarar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais. Acrescentou que assim que o atual Presidente da República anunciar a recandidatura no “dia seguinte” o partido toma uma posição.