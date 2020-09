André Ventura ameaça demitir-se se Ana Gomes ficar à frente do Chega

O presidente do Chega e anunciado candidato presidencial, André Ventura, já reagiu ao anúncio de Ana Gomes de que vai entrar na corrida às presidenciais. Através do Twitter disse se que a candidata ficar à sua frente na contagem de votos abandona a direção do partido.

Na mesma publicação considera Ana Gomes como a pior “candidata presidencial de sempre: histérica, obcecada com os seus inimigos de estimação, amiga das minorias que vivem do nosso trabalho”.