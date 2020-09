Identificado jovem de 14 anos suspeito de atear fogos na Guarda

A Polícia Judiciária identificou um jovem de 14 anos suspeito de ter ateado, pelo menos, dois, de um total de cinco fogos, ocorridos ao longo dos últimos dois meses, no concelho da Guarda.

“O menor, atuando por meio de chama direta, pretendia assistir ao desempenho das respetivas forças de combate”, descreve a nota enviada à redação.

Os fogos, que ocorreram entre as localidades de Albardo e Pousadinhas, consumiram manchas de carvalhos, giestas, silvas e mato.

Não fosse a intervenção rápida dos bombeiros, “alguns dos referidos focos poderiam ter evoluído de forma perigosa sobre abundantes manchas florestais existentes naquelas localidades”. Zonas habitadas mais por idosos e “naturalmente sobressaltada com a ocorrência de eventos locais desta natureza”.

A investigação foi remetida ao Ministério Público da Guarda, para eventual continuação de processo tutelar educativo relativamente ao menor.

Cinco bombeiros morreram este ano no combate a incêndios rurais em Portugal, com o mais recente óbito a ocorrer esta segunda-feira, em Oliveira de Frades, no distrito de Viseu, e há também registo da morte de um piloto de um avião Canadair.



Os dados mais recentes do Sistema Europeu de Informação sobre Fogos Florestais (EFIS) revelam que este ano as chamas já consumiram quase 40 mil hectares em Portugal.