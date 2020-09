Fogo em Oliveira de Frades alastra ao concelho vizinho de Aveiro

O incêndio em Oliveira de Frades, Viseu, já chegou ao concelho vizinho de Aveiro. No terreno, mantêm-se quase 700 operacionais apoiados por mais de 200 viaturas. As autoridades esperam o reforço dos meios aéreos durante a manhã.

Não há habitações em risco, mas algumas localidades estão já na linha de fogo. Como explicou à Renascença António Ribeiro, comandante distrital de Operações de Socorro de Aveiro.

“Temos meios posicionados em todas essas localidades para que não haja problemas. O incêndio está com uma progressão muito forte”, informou.

A mesma fonte revelou que o vento continua a dificultar o trabalho dos bombeiros, numa altura em que o incêndio se dirige já também para o concelho de Águeda.

“O fogo é alimentado por causa dos ventos fortes, de 50 quilómetros por hora, e está a passar neste momento para o concelho de Águeda”, precisou o comandante.

Cerca das 5h30, o incêndio, que obrigou ao reforço de meios durante a madrugada, era combatido por 698 operacionais, mais 250 que ao início da noite, apoiados por 225 veículos, de acordo com a informação disponível no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Um bombeiro de 41 anos morreu na segunda-feira enquanto combatia este incêndio no concelho de Oliveira de Frades, onde o comandante nacional da Proteção Civil, Duarte da Costa, apelou à "tolerância zero no uso do fogo".