Fogo de Oliveira de Frades com 40% da área dominada

O comandante disse que o incêndio está a progredir de uma forma “mais lenta”, devido à diminuição da intensidade de vento e espera que o fogo possa ficar dominado durante a noite, explicando que a estratégia foi definida com os dois postos de comando estabelecidos no distrito de Viseu e em Aveiro.

O ponto de situação foi feito pelas 19h00, durante uma conferência de imprensa no posto de comando situado em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro.

“O incêndio, neste momento, está com cerca de 40% da área dominada e alguma dela já em resolução. Os outros 60% estão ainda ativos”, disse o Comandante Operacional de Agrupamento Distrital do Centro Sul da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Luís Belo Costa.

“A estratégia definida aponta para que durante a noite possamos empenhar os meios com o objetivo de dominar este incêndio, através de um esforço combinado com máquinas pesadas, manobras de fogo feitas por técnicos credenciados pela força especial de proteção civil e o empenhamento das forças dos bombeiros”, disse o mesmo responsável.

Apesar de ainda não haver uma estimativa da área ardida, o Comandante Operacional não tem dúvidas de que este será “um dos maiores incêndios do ano”.

“Irá ser certamente um dos maiores incêndios deste ano, porque a olho nu, por aquilo que se vê nas áreas atingidas, consegue-se facilmente perceber que é um grande incêndio”, disse.

Questionado sobre os prejuízos, Luís Belo Costa disse que ainda não foi feito esse levantamento, mas admite que possa haver perdas de animais e culturas, e disse que "mantém uma vigilância e um empenhamento de meios dedicados" para proteger as aldeias que se encontram dentro do perímetro do incêndio, dando como exemplo os casos de Penouços, Hortas, Carrazedo, Póvoa e Soutelo, em Sever do Vouga.

Referiu ainda que o incêndio, com 13 quilómetros de comprimento em linha reta, está "muito partido pelos diferentes declives", sublinhando que se trata de uma zona com "uma orografia muito complexa de acentuados declives", com as dificuldades que isso implica.

Segundo o comandante, pelas 19h00, estavam mobilizados 795 operacionais de 141 entidades envolvidas, apoiados por 264 viaturas. Durante o dia, estiveram empenhados 14 meios aéreos no combate às chamas.

Na segunda-feira um bombeiro de 41 anos morreu durante o combate a este incêndio.

