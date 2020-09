Campanha “Cinto-me vivo” alerta para uso de dispositivos de segurança

Arranca esta terça-feira a campanha "Cinto-me vivo", uma iniciativa da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, GNR e PSP. O objetivo é alertar os condutores e ocupantes para o uso do cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e capacetes.

À Renascença, o porta-voz da PSP alerta para um certo facilitismo que existe nas pequenas deslocações, pois os equipamentos não são utilizados. “Temos vindo a notar que é nas pequenas deslocações que os portugueses começam a ter mais acidentes rodoviários e com consequências mais trágicas”, diz o intendente Nuno Carocha.

Num comunicado enviado à redação, as três entidades avançam que a campanha vai decorrer até 14 de setembro em todo o país e insere-se no Plano Nacional de Fiscalização de 2020.

Segundo a ANSR, PSP e GNR, a campanha tem como objetivo alertar os condutores e todos os ocupantes dos veículos para “a importância de utilizarem sempre” os dispositivos de segurança, designadamente cinto de segurança, cadeirinhas para crianças e capacete.

A campanha vai integrar uma componente de sensibilização e operações de fiscalização, com especial incidência no cumprimento das regras do código da estrada e legislação complementar relativas à utilização de dispositivos de segurança.

A ANSR, PSP e GNR destacam “a importância dos dispositivos de segurança” numa altura em que muitos portugueses retomam as deslocações para o trabalho e para a escola.

As três entidades realçam que, num embate frontal a 50 quilómetros por hora, uma criança pode sofrer lesões equivalentes a uma queda de um terceiro andar, destacando, por isso, a utilização “sempre uma cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança, devidamente instalada”.

Também frisam que o capacete devidamente ajustado e apertado reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente, devendo ser usado o modelo aprovado devidamente ajustado e apertado.

No ano passado foram detetadas mais de 7.800 situações de não utilização ou utilização incorreta de dispositivos de segurança.