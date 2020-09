Amante de Rosa Grilo condenado a 25 anos de cadeia

O Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a decisão do Tribunal de Loures no caso da morte do triatleta Luís Grilo, condenando António Joaquim a 25 anos de prisão, avança a TVI. Quanto à principal arguida no caso, Rosa Grilo, a condenação mantém-se. Ou seja, 25 anos de cadeia.

Em primeira instância, António Joaquim tinha sido absolvido de todos os crimes.

O amante de Rosa Grilo é agora condenado a 24 anos pelo crime de homicídio qualificado e um ano pelo crime de profanação de cadáver.