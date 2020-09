Sea Watch acusa Itália de bloquear operações humanitárias no Mediterrâneo

“E (o que está a acontecer) é que as pessoas ficam abandonadas durante horas, senão dias, com a cumplicidade das autoridades europeias que, como nós, as veem do ar; ou são devolvidas ilegalmente na Líbia ou abandonadas até desaparecerem ou chegarem sozinhas às costas de Lampedusa”, lamentou a responsável da Sea-Watch.

“Pedimos às autoridades que intervenham sempre que observamos pessoas em perigo, nos termos da lei”, argumenta Linardi.

Na mensagem distribuída nas redes sociais, a Sea-Watch anuncia que, desde junho, realizou 47 missões e avistou cerca de 2.600 pessoas em perigo, para as quais foi pedida “ajuda imediata”.

Segundo esta organização, no Mediterrâneo, na costa de Malta, o petroleiro Etienne tem 27 migrantes a bordo há mais de um mês, esperando que um país europeu autorize o desembarque.

Para a Sea-Watch, a situação é “desesperante”, citando o diretor da sociedade que administra o navio, Tommy Thomassen, referindo ainda que, no domingo, três migrantes saltaram para o mar, embora tenham sido resgatados depois pela tripulação.