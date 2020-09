Reino Unido regista 2.420 novas infeções e impõe restrições em Bolton

Veja também:

O Reino Unido registou mais 2.420 novas infeções e 30 mortes de Covid-19 nas últimas 24 horas, informou o Ministério da Saúde britânico, confirmando um agravamento da situação epidémica no país que está a preocupar as autoridades britânicas.

Na segunda-feira tinham sido registados 2.948 novos casos de Covid-19 e mais três mortes.

O total acumulado de casos de contágio desde o início da pandemia Covid-19 no Reino Unido passou hoje para 352.520 e o número de mortes para 41.584.

O ministro da Saúde britânico, Matt Hancock, admitiu esta terça-feira estar preocupado com o aumento do número de casos de infeção, em particular de jovens entre 17 e 21 anos.

Esta tarde impôs restrições na cidade de Bolton, no norte de Inglaterra, onde os restaurantes e bares só estão autorizados a vender para fora e obrigados a fechar até às 22h00 horas, e apelou ao respeito das regras de distanciamento social.