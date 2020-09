"Matem tudo, adultos ou crianças". Soldados admitem massacre de Rohingya

Dois soldados do Exército de Myanmar que desertaram assumem que participaram no massacre da comunidade Rohingya em 2017, naquele que é o primeiro testemunho gravado de militares birmaneses sobre o que as Nações Unidas (ONU) classificam de "genocídio" da minoria étnica muçulmana.

No vídeo, a que o "New York Times" e a Canadian Broadcasting Corporation tiveram acesso esta terça-feira, os dois homens admitem ter matado dezenas de pessoas em aldeias do estado de Rakhine, enterrando-as em valas comuns. A ONG Fortify Rights diz que os testemunhos dos soldados foram recolhidos em Myanmar este ano.

"Disparem sobre tudo o que virem e ouvirem", foi a ordem do comandante de Myo Win Tun, em agosto de 2017, durante uma ofensiva em Rakhine, recorda o soldado no vídeo, assumindo que obedeceu, massacrando cerca de 30 Rohingyas e enterrando-os numa vala comum.

Por volta da mesma altura, numa aldeia vizinha, o soldado Zaw Naing Tun ouviu do seu comandante uma ordem semelhante: "Matem tudo, adultos ou crianças". Ao todo, confessa o soldado, citado pelo NYT, "aniquilámos cerca de 20 aldeias".

A Reuters ainda não viu os vídeos citados pelas organizações noticiosas. A equipa do "New York Times" adianta que ainda não conseguiu confirmar de forma independente se os soldados cometeram de facto os crimes confessados.

O Governo de Myanmar e os assessores do Exército ainda não reagiram a esta notícia.

Os dois soldados foram capturados pelo grupo insurgente Exército Arakan (nome dos Rohingya para o estado de Rakhine), que neste momento batalha contra as tropas governamentais no terreno em Rakhine.

Alguns media apontam que os dois homens assumiram estes crimes em cativeiro no Bangladesh e que foram depois transportados para Haia, na Holanda, ficando sob jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI).