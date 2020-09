Mali. Centenas saem às ruas de Bamako em apoio à junta militar

Centenas de malianos manifestaram-se esta terça-feira, em Bamako, em apoio à junta militar, no meio de uma disputa sobre o regresso dos civis ao poder, após o golpe de Estado de 18 de agosto, noticia a agência AFP. Os participantes responderam ao apelo do MP4 (Movimento Popular de 4 de Setembro), uma nova formação de apoio aos coronéis no poder, numa altura em que os malianos estão a dividir-se sobre se é um militar ou um civil que deve liderar a transição, supostamente para trazer os civis de volta à liderança do país, e quanto tempo deve durar este período de transição. "Queremos que o Exército se mantenha no poder durante o tempo que for necessário. Porque não três anos, até ao final do mandato do antigo presidente IBK", disse Hamza Sangare, um comerciante de 40 anos, no meio da multidão de manifestantes e do barulho das vuvuzelas, referindo-se a Ibrahim Boubacar Keïta, que foi derrubado pelos militares a 18 de agosto.

Desde o início, os militares prometeram devolver as ordens aos civis no final de um período de transição a ser determinado. Falaram inicialmente em três anos (correspondentes ao final do mandato presidencial), sob a liderança de um oficial militar. Mas depararam-se com a recusa dos vizinhos da África Ocidental e lançaram consultas com as partes e a sociedade civil sobre a implementação desta transição. Após o acolhimento dado ao golpe de Estado pelos malianos - exasperados por anos de guerra com os jihadistas, violência intercomunitária e estagnação económica - estas consultas salientaram a dificuldade em conciliar as agendas dos militares, dos antigos grupos rebeldes do norte e do chamado Movimento 5-Junho. Durante meses, o Movimento 5-Junho liderou o protesto contra o antigo presidente, até os militares o deporem. Exige agora um papel preponderante na transição. "Os militares, os militares", cantava um animador para motivar os manifestantes, que debaixo de um sol escaldante exibiam a bandeira nacional, retratos do chefe da junta, o coronel Assimi Goita, e cartazes onde se lia "Viva o exército". Dezenas dos pequenos autocarros típicos de Bamako, normalmente utilizados como transportes públicos, foram mobilizados para transportar os manifestantes à Praça da Independência, o ponto alto de protesto perante o golpe de Estado.