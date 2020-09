Lula acusa Bolsonaro de transformar pandemia numa "arma de destruição em massa"

"Ficámos com um Governo para o qual a vida não tem valor e que trivializa a morte. Um Governo insensível, irresponsável e incompetente que não respeitou as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e está a transformar o coronavírus numa arma de destruição maciça", disse Lula, na segunda-feira, numa carta aberta aos brasileiros.

Num vídeo com cerca de 20 minutos, publicado nas redes sociais, Lula da Silva diz que teria sido possível evitar tantas mortes e critica a substituição da direção do Ministério da Saúde por militares sem experiência médica ou sanitária.

Também criticou o Governo por ter nomeado "soldados sem experiência médica ou de saúde" para chefiar o Ministério da Saúde, que foi entregue ao general Eduardo Pazuello após a demissão de dois ministros, no auge da pandemia do novo coronavírus no país.

"O povo não quer comprar revólver nem cartucho de carabina. O povo quer comprar comida”, apontou Lula, que também questionou o que entende ser uma posição de submissão de Bolsonaro face ao governo norte-americano, citando George Floyd ao defender a luta do “Black Lives Matter”.

"Não podemos admitir que a nossa juventude negra tenha as suas vidas marcadas por uma violência que beira genocídio. Não paro de me perguntar: 'quantos George Floyd nós tivemos no Brasil? Quantos brasileiros perderam as vidas por não serem brancos? Vidas negras importam, sim", disse.