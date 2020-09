G7 exorta Rússia a levar urgentemente à Justiça autores do envenenamento de Navalny

As grandes potências do G7 exortaram hoje a Rússia a levar "urgentemente" à justiça os autores do "envenenamento confirmado" de Alexei Navalny, opositor de Vladimir Putin.

Numa declaração conjunta, os ministros dos Negócios Estrangeiros do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e Estados Unidos disseram estar "unidos na condenação, nos termos mais fortes, do envenenamento confirmado de Alexei Navalny".

A Alemanha, onde o adversário de 44 anos está a ser tratado, "informou os parceiros do G7 que as análises clínicas e toxicológicas efetuadas por peritos médicos alemães e um laboratório especializado das Forças Armadas alemãs tinham determinado que Navalny foi vítima de um ataque com o agente químico nervoso do grupo Novichok, uma substância desenvolvida pela Rússia", explicaram.

"Qualquer utilização de armas químicas, em qualquer lugar, a qualquer momento, por qualquer pessoa e em qualquer circunstância, é inaceitável e contrária às normas internacionais", disseram os ministros numa declaração emitida pelos Estados Unidos, que preside ao G7 este ano.