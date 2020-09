Empresas assinam acordo para garantir "rigor científico" na produção de vacinas

Veja também:

Nove empresas envolvidas na busca de vacinas contra a Covid-19 assinaram esta terça-feira um acordo para assegurarem o maior rigor científico no seu desenvolvimento, no que está a ser lido como uma resposta implícita às preocupações nos EUA sobre eventuais pressões da administração Trump para que uma vacina seja autorizada antes das presidenciais de novembro.

"Nós, as empresas biofarmacêuticas signatárias, assumimos o compromisso de continuar a desenvolver e a testar potenciais vacinas contra a Covid-19 no respeito por elevadas normas éticas e princípios científicos rigorosos", declararam em comunicado conjunto os diretores gerais das farmacêuticas AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck Sharp & Dohme, Moderna, Novavax, Pfizer e Sanofi.

As empresas comprometem-se, nomeadamente, a "apenas submeter um pedido de autorização, ou autorização de urgência, depois de demonstrada a segurança e eficácia da vacina no quadro de um ensaio clínico de fase 3, concebido e realizado de acordo com as condições fixadas pelas autoridades reguladoras, tais como a FDA", a Agência Americana de Medicamentos.