Depois das Maurícias, o Sri Lanka. Petroleiro em chamas está a derramar crude no Índico

Uma quantidade ainda por determinar de crude começou a vazar do petroleiro New Diamond, afirmou a Marinha do Sri Lanka esta terça-feira, relançando preocupação de um novo derrame no Oceano Índico, depois do que aconteceu ao largo das ilhas Maurícias, em julho. De acordo com a Marinha, que não especificou o tamanho, uma mancha de diesel foi localizada perto do petroleiro, carregado com 270 mil toneladas de petróleo bruto e 1.700 toneladas de diesel para as máquinas, situado a cerca de 55 quilómetros a este da vila costeira de Sangamankanda Point.

Desastre ambiental. Dezenas de golfinhos mortos nas Maurícias, manifestantes exigem investigação

A carga de petróleo não foi afetada pelo incêndio na casa de máquinas e na superestrutura do navio, afirmou a Marinha, sobre o fogo que começou na quinta-feira e reacendeu na segunda-feira devido aos fortes ventos, após ter sido declarado como extinto no domingo. Um avião da Guarda Costeira indiana foi enviado para lançar produtos dispersantes na mancha, de forma a minimizar os danos ambientais, segundo a Marinha. “O petroleiro está a inclinar-se para a esquerda. Um derrame ocorreu nos tanques porque a água do mar usada para combater o incêndio vazou da superestrutura”, afirmou um porta-voz da Marinha do Sri Lanka. O procurador-geral do Sri Lanka, Dappula de Livera, pediu às autoridades marítimas que peçam indemnização aos proprietários do petroleiro e o reboquem para fora das águas do país. Registado no Panamá, o New Diamond é propriedade de uma empresa registada na Libéria, a Porto Emporios Shipping Ing., mas é administrado pelo armador grego New Shipping Limited, segundo a Marinha do Sri Lanka.