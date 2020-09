Tour resiste à Covid-19. Não há ciclistas infetados, mas o diretor da prova testou positivo

A Volta a França anuniou que conta com seis casos positivos de Covid-19, incluíndo o diretor da prova. Nenhum ciclista está infetado ou em quarentena e a prova retomará com normalidade.

No primeiro dia de descanso do pelotão, na segunda-feira, toda a "bolha de corrida" foi submetida a testes, sendo esta a terceira sequência de testes a que o pelotão é submetido. "O objetivo é garantir a segurança da corrida, dos corredores e de todo o 'staff' técnico". No total, foram realizados 841 testes de rastreio", pode ler-se, na nota oficial da organização.

Christian Prudhomme, diretor do Tour, testou positivo e ficará afastado da prova durante uma semana. François Lemarchand vai substituir Prudhomme nas suas funções.

Quatro membros do "staff" foram considerados infetados, nas equipas Cofidis, AG2R La Mondiale, INEOS Grenadiers e Mitchelton-Scott, assim como um fornecedor de material técnico.

O resultado dos casos positivos não tem influência direta na continuação do Tour, uma vez que o protocolo de segurança apenas prevê a possibilidade de exclusão de uma equipa quando existem dois casos de infeção, o que não se aplica.

O Tour volta à estrada esta terça-feira para a décima etapa da prova, num traçada de 168,5 quilómetros, entre a Ilha de Oléron e Ilha de Ré. O esloveno Primoz Roglin, da Jumbo-Visma, é o camisola amarela da prova, com 21 segundos de vantagem para Egan Bernal, da INEOS Grenadiers, e 28 para Guillaume Martin, da Cofidis.