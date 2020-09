Sporting enfrenta Dobrogea Sud na segunda ronda da Liga Europeia de andebol

O Sporting vai enfrentar os romenos do Dobrogea Sud na segunda ronda da Liga Europeia de andebol, com a primeira mão a jogar-se na Roménia, ditou esta terça-feira o sorteio realizado em Viena, na Áustria.

Já sem Benfica e Belenenses, afastados na primeira ronda, diante dos austríacos do HC Fivers e dos eslovenos do RK Trimo Trebnje, respetivamente, os ‘leões’ são os únicos representantes lusos na prova e têm a primeira mão agendada para 22 de setembro, com a segunda a realizar-se uma semana depois, em 29, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Pela frente, a equipa orientada por Rui Silva terá um conjunto que era o quarto colocado do campeonato romeno, quando a competição foi cancelada devido à pandemia de covid-19, e que conta com o antigo jogador ‘verde e branco’, o ponta brasileiro Fábio Chiuffa.

Todos os desafios da ronda serão realizados às terças-feiras em dois horários, 17h45 ou 19h45.