NBA. Celtics a um jogo da final de conferência

Os Boston Celtics venceram, na noite de segunda-feira, os Toronto Raptors, por 111-89, e estão agora a um jogo de marcar presença na final da conferência este.

Jaylen Brown foi a figura dos Celtics, com 27 pontos, seis ressaltos e três roubos de bola, acompanhado também pelas boas exibições de Kemba Walker, com 21 pontos e sete assistências, e Jayson Tatum, que registou um duplo-duplo, com 18 pontos e dez resssaltos.

Fred VanVleet foi o jogador em destaque na equipa de Toronto, campeã em título, com 18 pontos, dois ressaltos cinco assistências.

Com este resultado, os Boston Celtics ganham vantagem na série, que vence por 3-2, e está a um jogo de marcar presença na final da conferência este. Milwaukee Bucks e Miami Heat disputam a outra semi-final de conferência.

Já os Los Angeles Clippers, um dos favoritos à conquista do título no início da época, venceram os Denver Nuggets, por 113-107, e ganham ânimo na meia-final a oeste.

Nikola Jokic brilhou na equipa de Denver, com 32 pontos, 12 ressaltos e oito assistências, mas não foi suficiente para evitar a derrota da sua equipa.

Paul George, com 32 pontos, e Kawhi Leonard, com 23 pontos, 14 ressaltos e seis assistências, embalaram a equipa de LA para a vitória. Os Clippers continuam atrás na série, à melhor de sete, mas reduzem a desvantagem para 2-1. Los Angeles Lakers e Houston Rockets disputam a outra meia-final.