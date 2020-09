Wolverhampton empresta jogador ao Famalicão

O Famalicão confirma, esta terça-feira, a contratação do médio Bruno Jordão.

O jovem, de 21 anos, chega por empréstimo do Wolverhampton.

Jordão foi formado no União de Leiria, mas destacou-se no Sp. Braga, de onde saiu para a Lázio (juntamente com Pedro Neto) e depois para o Woves.

Em Inglaterra fez apenas quatro jogos pela equipa principal, tendo atuado sobretudo pelos sub-21.

Agora, está de regresso a Portugal, desta vez para representar o Famalicão, equipa sensação da época passada.

“Se estar de regresso ao futebol português já é bom, melhor se torna quando é possibilitado por um clube que está a crescer de forma fantástica. Pretendo ajudar o FC Famalicão a manter este trajeto ascendente e a realizar uma temporada muito positiva”, referiu Bruno Jordão ao site do clube.

O Famalicão também já contratou Andrija Lukovic (RKS Raków), Alexandre Penetra (Benfica), Fernando Valenzuela (Barracas Central), Diego Batista (Benfica), Abdul Ibrahim (D. Chaves), Jhonata Robert, Francisco Saldanha (Benfica), Ivan Zlobin (Benfica), Henrique Travisan (Ponte Preta), Srdan Babic (Estrela Vermelha).